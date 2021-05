மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போட சிறப்பு முகாம்கள்; தென்காசி கலெக்டர் தகவல் + "||" + Collector Sameeran said special camps would be organized in Tenkasi district for the public to be vaccinated against corona.

