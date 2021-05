மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசியில் விடிய விடிய மழை; குற்றாலத்தில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + Courtallam was suddenly flooded due to heavy rains in Nellai and Tenkasi.

நெல்லை, தென்காசியில் விடிய விடிய மழை; குற்றாலத்தில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு