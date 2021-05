மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் முககவசம் அணிந்து வந்த சிறுவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து கவுரவித்த போலீசார் + "||" + Police in evening attire honoring the masked boys at Uthukottai

