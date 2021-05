மாவட்ட செய்திகள்

அதிகரிக்கும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை: கூடுதலாக 720 ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் தயாராகிறது + "||" + Increasing number of corona patients: An additional 720 oxygen beds are being prepared

