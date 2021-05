மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் இருந்து சரக்கு ரெயிலில் 1318 டன் யூரியா உரம் தஞ்சைக்கு வந்தது + "||" + 1318 tons of urea fertilizer arrived at Tanjore by freight train from Karaikal

