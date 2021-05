கதிர்காமம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவால் இறந்தவரின் உடலுக்கு மத்தியில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை; சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகும் வீடியோவால் பரபரப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

கதிர்காமம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவால் இறந்தவரின் உடலுக்கு மத்தியில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை; சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகும் வீடியோவால் பரபரப்பு + "||" + Treatment of patients among the corpse of a corona by the coroner at the Kataragama Government Hospital; Excitement over the viral video on the social website

கதிர்காமம் அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவால் இறந்தவரின் உடலுக்கு மத்தியில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை; சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகும் வீடியோவால் பரபரப்பு