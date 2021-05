மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை நகராட்சி அலுவலகத்தில் காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் திடீர் போராட்டம் + "||" + Sudden protest by the public with empty pitchers

திருவண்ணாமலை நகராட்சி அலுவலகத்தில் காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் திடீர் போராட்டம்