மாவட்ட செய்திகள்

தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க இடமாற்றம் செய்ய முடிவு: வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து காய்கறி சந்தையை மூடினர் + "||" + Decided to relocate to prevent infection: Traders protested and closed the vegetable market

தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க இடமாற்றம் செய்ய முடிவு: வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து காய்கறி சந்தையை மூடினர்