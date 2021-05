மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணியாத, சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாதவர்களிடம் அபராதம் வசூல் + "||" + Penalty collection for non-wearing of mask and non-adherence to social gap

முககவசம் அணியாத, சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாதவர்களிடம் அபராதம் வசூல்