தஞ்சையில், சூறைக்காற்றுடன் பெய்த பலத்த மழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த 5 ஆயிரம் வாழை மரங்கள் முறிந்தன + "||" + In Tanjore, 5,000 banana trees ready for harvest were uprooted by torrential rains.

