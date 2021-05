மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கை கண்காணிக்க 1,400 போலீசார் பாதுகாப்பு: கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாக 2 ஆயிரம் பேர் மீது வழக்கு + "||" + 1,400 police security to monitor the entire curfew: 2,000 people prosecuted for violating corona rules

முழு ஊரடங்கை கண்காணிக்க 1,400 போலீசார் பாதுகாப்பு: கொரோனா விதிமுறைகளை மீறியதாக 2 ஆயிரம் பேர் மீது வழக்கு