மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரே கயிற்றில் 2 மகள்களுடன் முதியவர் தற்கொலை; உருக்கமான கடிதம் சிக்கியது + "||" + Elderly man commits suicide with 2 daughters on the same rope in Tiruvallur district; The melted letter got stuck

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரே கயிற்றில் 2 மகள்களுடன் முதியவர் தற்கொலை; உருக்கமான கடிதம் சிக்கியது