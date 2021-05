மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூரில் கூவம் ஆற்றில் திறந்துவிடும் கழிவுநீரால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு தொற்று நோய் ஏற்படும் அபாயம்; எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு + "||" + Risk of groundwater contamination and infection due to sewage discharge from the Koovam river in Tiruvallur; MLA Study

திருவள்ளூரில் கூவம் ஆற்றில் திறந்துவிடும் கழிவுநீரால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு தொற்று நோய் ஏற்படும் அபாயம்; எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு