மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிதாக 1,010 டாக்டர்களை நியமிக்க அரசு முடிவு; மந்திரி சுரேஷ் குமார் தகவல் + "||" + Government decides to recruit 1,010 new doctors in Karnataka; Information from Minister Suresh Kumar

கர்நாடகத்தில் புதிதாக 1,010 டாக்டர்களை நியமிக்க அரசு முடிவு; மந்திரி சுரேஷ் குமார் தகவல்