மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் மளிகை பொருட்களை வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கும் பணி பூண்டி கே.கலைவாணன் எம்.எல்.ஏ. தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Boondi K. Kalaivanan MLA is responsible for delivering groceries to households in Thiruvarur. Started

திருவாரூரில் மளிகை பொருட்களை வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கும் பணி பூண்டி கே.கலைவாணன் எம்.எல்.ஏ. தொடங்கி வைத்தார்