மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு சர்ச்சை பதில்; ‘‘டுவிட் போட்டது நான் அல்ல, கட்சி தொண்டர்’’: மும்பை மேயர் விளக்கம் + "||" + Controversial answer to the question asked about the vaccine; "It was not me who tweeted, it was the party volunteer": Mumbai mayor's explanation

தடுப்பூசி குறித்து கேட்ட கேள்விக்கு சர்ச்சை பதில்; ‘‘டுவிட் போட்டது நான் அல்ல, கட்சி தொண்டர்’’: மும்பை மேயர் விளக்கம்