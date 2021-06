மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 2 லட்சமாக குறைந்தது + "||" + The number of people receiving treatment for corona in the Maharashtra has dropped to 2 lakh

மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 2 லட்சமாக குறைந்தது