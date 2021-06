மாவட்ட செய்திகள்

1,300 கொரோனா நோயாளிகளின் உடல்களை தகனம் செய்த சமூக ஆர்வலர் பலி + "||" + Corona warrior who helped cremate 1,300 bodies in Nagpur succumbs to Covid-19, associate says govt did not help

1,300 கொரோனா நோயாளிகளின் உடல்களை தகனம் செய்த சமூக ஆர்வலர் பலி