மாவட்ட செய்திகள்

192 affected in one day in Madurai; 6 fatalities

மதுரையில் படிப்படியாக குறையும் கொரோனா தொற்றால் நேற்று ஒரே நாளில் 192 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும் 6 பேர் உயிரிழந்தனர்