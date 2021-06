மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் பாலுச்செட்டி சத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று முதல் 4 நாட்கள் மின்தடை + "||" + Kanchipuram BaluchettiChat areas including will be without power for the first 4 days from today

காஞ்சீபுரம் பாலுச்செட்டி சத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இன்று முதல் 4 நாட்கள் மின்தடை