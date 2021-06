மாவட்ட செய்திகள்

வள்ளியூர் நகர பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தை இந்து முன்னணியினர் திடீர் முற்றுகை + "||" + The Hindu Front suddenly besieged the Valliyoor city panchayat office and engaged in a struggle.

வள்ளியூர் நகர பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தை இந்து முன்னணியினர் திடீர் முற்றுகை