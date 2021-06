மாவட்ட செய்திகள்

தி.ஜானகிராமனின் படைப்புகள் காலத்தை வென்று வாழும் திறனுடையவை” – முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு + "||" + The works of T. Janagiraman are capable of overcoming time ”- Chief Minister MK Stalin praised

தி.ஜானகிராமனின் படைப்புகள் காலத்தை வென்று வாழும் திறனுடையவை” – முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு