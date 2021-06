மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப வறுமையால் சிகிச்சைக்கு பணம் இல்லாததால் மனவிரக்தி: கணவன்-மனைவி விஷம் குடித்து தற்கொலை + "||" + Due to family poverty Lack of money for treatment Husband wife Suicide by drinking poison

குடும்ப வறுமையால் சிகிச்சைக்கு பணம் இல்லாததால் மனவிரக்தி: கணவன்-மனைவி விஷம் குடித்து தற்கொலை