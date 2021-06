மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் ஒரு நாளைக்கு 25 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி - தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தகவல் + "||" + Vaccination of 25 thousand people a day in Pudhucherry Tamilisai Soundararajan says

புதுச்சேரியில் ஒரு நாளைக்கு 25 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி - தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தகவல்