மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கடைப்பிடிக்காத 17 திருமண மண்டபங்களில் ரூ.84 ஆயிரம் அபராதம் வசூல் + "||" + A fine of Rs 84,000 was levied on 17 wedding halls for non-compliance with corona security measures

