மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் அருகே, நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் விவசாயிடம் ரூ.9,200 லஞ்சம் வாங்கிய பட்டியல் எழுத்தர் மேஸ்திரி கைது + "||" + Near Thiruvarur, At the Paddy Procurement Station To the farmer Bribed List clerk Mastery arrested

திருவாரூர் அருகே, நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் விவசாயிடம் ரூ.9,200 லஞ்சம் வாங்கிய பட்டியல் எழுத்தர் மேஸ்திரி கைது