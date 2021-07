மாவட்ட செய்திகள்

வீடுகளில் கழிவறை கட்ட மானியம் ரூ.20 ஆயிரமாக உயர்வு - எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Subsidy to build toilets in houses increased to Rs 20000

