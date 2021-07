மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 50 ஆயிரத்துக்கு கீழ் சரிவு + "||" + The number of people receiving treatment for corona has dropped below 50000

கர்நாடகத்தில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 50 ஆயிரத்துக்கு கீழ் சரிவு