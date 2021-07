மாவட்ட செய்திகள்

மின்சார வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.18 லட்சம் மோசடி வடபழனி போலீசில் 3 பேர் புகார் + "||" + Three persons have lodged a complaint with the Vadapalani police alleging fraud of Rs 18 lakh to get a job in the Electricity Board

மின்சார வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.18 லட்சம் மோசடி வடபழனி போலீசில் 3 பேர் புகார்