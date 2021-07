மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு சென்று விட்டு திரும்பியபோது பரிதாபம்: மோட்டார் சைக்கிள்- மினிவேன் மோதல்; வாலிபர் பலி + "||" + Pity when Thiruthani went to Murugan temple and returned: Motorcycle-minivan collision; Valipar kills

திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு சென்று விட்டு திரும்பியபோது பரிதாபம்: மோட்டார் சைக்கிள்- மினிவேன் மோதல்; வாலிபர் பலி