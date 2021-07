மாவட்ட செய்திகள்

வண்ணாரப்பேட்டை அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் ஸ்டான்லி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ரத்த தான முகாம் + "||" + Blood Donation Camp at Stanley Government Hospital on behalf of the Washermenpet All Merchants Association

