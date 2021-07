மாவட்ட செய்திகள்

உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில் திறந்தவெளி சேமிப்பு கிடங்கில் வைத்திருந்த நெல் மூட்டைகள் மழையால் சேதம் + "||" + Paddy bundles kept in open storage depot in Uttiramerur Union damaged by rain

உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில் திறந்தவெளி சேமிப்பு கிடங்கில் வைத்திருந்த நெல் மூட்டைகள் மழையால் சேதம்