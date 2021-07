மாவட்ட செய்திகள்

பழனி, கொடைக்கானல் உள்பட சுற்றுலா தலங்களில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + Palani including Kodaikanal Corona vaccine for all residents of tourist sites minister ma.subramanian speach

பழனி, கொடைக்கானல் உள்பட சுற்றுலா தலங்களில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்