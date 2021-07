மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்டமுன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாசலம் ஆதரவாளர்களுடன் தி.மு.க.வில் இணைந்தார் + "||" + Former minister who joined the alternative party

