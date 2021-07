மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் நிர்வாக தலைவராக நீதிபதி என்.கிருபாகரன் நியமனம் தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + The Government of Tamil Nadu has appointed Judge N. Kirupakaran as the Executive Chairman of the Tamil Nadu Legal Services Commission

