‘தொண்டர்கள் மனக்குமுறலை பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்கமுடியாது’ சசிகலா பேச்சு.

மாவட்ட செய்திகள்

‘தொண்டர்கள் மனக்குமுறலை பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்கமுடியாது’ சசிகலா பேச்சு + "||" + ‘Volunteers can’t just sit back and watch the mood unfold’ Sasikala talks

‘தொண்டர்கள் மனக்குமுறலை பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருக்கமுடியாது’ சசிகலா பேச்சு