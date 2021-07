மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்புச்சுவரில் மோதி டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்ததால் சாலையில் கச்சா எண்ணெய் ஆறாக ஓடியது போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Collided with the barrier As the tanker truck overturned Traffic damage

தடுப்புச்சுவரில் மோதி டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்ததால் சாலையில் கச்சா எண்ணெய் ஆறாக ஓடியது போக்குவரத்து பாதிப்பு