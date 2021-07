மாவட்ட செய்திகள்

காசிமேடு மற்றும் எண்ணூரில் ராட்சத அலையில் சிக்கி பள்ளி மாணவர் உள்பட 2 பேர் பலி + "||" + Two people, including a schoolboy, were killed in a giant wave in Kasimedu and Ennore

காசிமேடு மற்றும் எண்ணூரில் ராட்சத அலையில் சிக்கி பள்ளி மாணவர் உள்பட 2 பேர் பலி