மாவட்ட செய்திகள்

24 மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு இல்லை: 1,986 பேருக்கு கொரோனா + "||" + No casualties in 24 districts: Corona for 1,986 people

24 மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு இல்லை: 1,986 பேருக்கு கொரோனா