மாவட்ட செய்திகள்

நகராட்சிகளில் பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றிய அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம் + "||" + Action change of officers who have served for many years in municipalities

நகராட்சிகளில் பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றிய அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம்