மாவட்ட செய்திகள்

மளிகை கடையில் குளிர்பானம் வாங்கி குடித்த சிறுமி சாவு ஆலையை மூட அதிகாரிகள் உத்தரவு + "||" + Authorities have ordered the closure of a grocery store where a girl who bought soft drinks got drunk

மளிகை கடையில் குளிர்பானம் வாங்கி குடித்த சிறுமி சாவு ஆலையை மூட அதிகாரிகள் உத்தரவு