மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி அமாவாசைக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்காக கடற்கரை, நீர் நிலைகளுக்கு செல்ல இன்று தடை + "||" + For the Aadi New Moon In order to prophesy Beach, Forbidden today to go to water levels

ஆடி அமாவாசைக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்காக கடற்கரை, நீர் நிலைகளுக்கு செல்ல இன்று தடை