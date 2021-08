மாவட்ட செய்திகள்

முக கவசம் அணியாததால் ஆத்திரம்: கோழிக்கடைக்காரரை ‘ஷூ’ காலால் மிதித்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணி இடைநீக்கம் + "||" + Anger over not wearing face shield: Police sub-inspector suspended for kicking chicken shop owner

முக கவசம் அணியாததால் ஆத்திரம்: கோழிக்கடைக்காரரை ‘ஷூ’ காலால் மிதித்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணி இடைநீக்கம்