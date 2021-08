மாவட்ட செய்திகள்

‘சதுரங்கவேட்டை’ படபாணியில் தங்கம் என ஆசையை தூண்டி பெண்ணிடம் ரூ.2 லட்சம் நூதன மோசடி + "||" + Rs 2 lakh scam against woman for inciting desire for gold in 'Chess Hunt'

‘சதுரங்கவேட்டை’ படபாணியில் தங்கம் என ஆசையை தூண்டி பெண்ணிடம் ரூ.2 லட்சம் நூதன மோசடி