மாவட்ட செய்திகள்

பல ஆண்டுகளாக சொத்து வரி நிலுவை: ஓட்டல்கள், நிறுவனங்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் + "||" + Property tax arrears for many years: warning notices to hotels and companies; Action by corporation officials

பல ஆண்டுகளாக சொத்து வரி நிலுவை: ஓட்டல்கள், நிறுவனங்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை நோட்டீஸ்