மாவட்ட செய்திகள்

நீர்பிடிப்பு பகுதியில் இருந்த கோவில் இடிப்பு + "||" + Demolition of the temple in the catchment area

நீர்பிடிப்பு பகுதியில் இருந்த கோவில் இடிப்பு