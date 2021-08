மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி இலங்கை தமிழர் முகாமில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர கோரிக்கை; மாவட்ட கலெக்டருக்கு மனு + "||" + Demand for basic facilities at the Gummidipoondi Sri Lankan Tamil Camp; Petition to the District Collector

