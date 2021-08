மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் எண்ணிக்கை10 லட்சத்தை நெருங்குகிறது + "||" + The number of people who have been vaccinated against corona in Madurai is approaching 10 lakh

