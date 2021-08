மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் 33 பேர் பாதிப்பு + "||" + 33 people have been affected by corona infection in Kanchipuram district

