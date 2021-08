மாவட்ட செய்திகள்

தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு; போலீசாரை கண்டதும் தலைதெறிக்க ஓடிய மாடுபிடி வீரர்கள் + "||" + Jallikkattu in violation of the ban

தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு; போலீசாரை கண்டதும் தலைதெறிக்க ஓடிய மாடுபிடி வீரர்கள்